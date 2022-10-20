«Россети» запустили услугу установки солнечных электростанций малой мощности «под ключ»

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Проект реализуется совместно с поставщиком решений для солнечной энергетики «Вольта Энерджи». Он облегчит процесс выбора технологии при строительстве микрогенерации и упростит технологическое присоединение солнечных электростанций мощностью до 15 кВт, в целом поспособствует развитию рынка услуг по поставке и монтажу оборудования для солнечной генерации в России.

В рамках сотрудничества через компании Группы «Россети» можно будет приобрести солнечные модули, комплекты солнечных электростанций, источники бесперебойного питания, инверторы, аккумуляторные батареи и комплектующие от поставщика оборудования «Вольта Энерджи». На выбор заказчикам будет предложено несколько комплектов солнечных электростанций и систем резервного питания.

Услугой могут воспользоваться частные домохозяйства и юридические лица. Солнечная электростанция - это экологически чистый источник электроснабжения, который позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.

Узнать детали и подать заявку можно на портале электросетевых услуг (портал-тп.рф)

t.me/rosseti_official/2956

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