Больше тысячи деревьев и кустарников фонд «Милосердие» высадит в Липецке этой осенью

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Благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнер НЛМК, продолжает осенние работы по озеленению Липецка. В сентябре и октябре количество высаженных деревьев и кустарников на улицах, в скверах и дворах превысило тысячу. Город украшают различными видами можжевельника, высаживают ели, клены, сирень и спиреи. Деревья и кустарники появляются в скверах, у памятников, вдоль пешеходных дорожек и рядом со школами.

Точки, где необходимо озеленение определяют совместно с городским зеленхозом. Высадка бывает точечной и масштабной. Так, 24 октября волонтеры фонда планируют посадить сразу 100 саженцев липы по улице 50 лет НЛМК. Это станет финальным этапом благоустройства открытой после реконструкции магистрали.

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26 октября на улице Шерстобитова высадят десятки лип, рябин, кленов, берез и каштанов. На осенние садовые работы пригласят спортсменов, которые принимали участие в командном забеге «Прочный сплав» этим летом.

- Фонд «Милосердие», как организатор обещал высадить в городе количество деревьев, равное числу участников забега. Их было 500. И мы уже не просто выполнили, а перевыполнили это условие, что конечно не может не радовать. Приятно делать родной город красивее и благоустроеннее вместе, - отметила директор благотворительно фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Высаживать деревья и кустарники волонтёры и сотрудники НЛМК будут до поздней осени. В планах фонда «Милосердие» подарить городу в общей сложности в этом году больше 3000 деревьев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.