Кошелек: большинство россиян не имеет опыта долгосрочных инвестиций

Опубликованы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции».

По итогам изучения мнения совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек выяснилось, что опыт долгосрочных инвестиций есть лишь у 22% респондентов: больше всего их в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вообще не готовы инвестировать 17% опрошенных (а на Северном Кавказе – даже 26%).

В случае появления нового государственного финансового инструмента для долгосрочных инвестиций главным аргументом для 54% опрошенных при решении о его покупке станут государственные гарантии доходности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции». Большинство - 32% - готово к инвестициям на 1-3 года. На 3-5 лет готово инвестировать 10% опрошенных и только 6% не против долгосрочных инвестиций сроком более 5 лет.

Россияне пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). О возможном появлении такого инструмента говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», утвержденной правительством в конце декабря 2022 года. Идею поддерживают только 30% опрошенных, а 21% и вовсе не знает, что это такое.

Говоря же об условиях, чтобы решить инвестировать в новые бескупонные облигации федерального займа, 54% выбрало государственные гарантии доходности такой ценной бумаги. Еще 47% - гарантированный возврат государством изначально вложенной суммы.

- Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры – срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала, - уверен начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.