«Липецкэнерго» присоединилось к региональному фестивалю «ВместеЯрче»

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» принял участие в региональном фестивале энергосбережения и экологии «ВместеЯрче», традиционно прошедшего в регионе при поддержке управления энергетики и тарифов Липецкой области и Центра энергоэффективности.

Участниками мероприятия стали порядка 100 человек, среди которых представители правительства, муниципальной власти Липецкой области, ресурсоснабжающие организации, а также бизнес-сообщества.

В целях укрепления сложившегося партнерства управление энергетики и тарифов инициировало подписание соглашений с организациями-инвесторами, в том числе и с липецким филиалом ПАО «Россети Центр». Предметом соглашения обозначено развитие зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, а также снижению вредных выбросов в атмосферу автотранспортом.

Актуальные задачи в сфере энергосбережения и экономии энергоресурсов участники обсудили на круглых столах, посвященных развитию сети газозаправочной и электрозаправочной инфраструктуры, реализации энергосервисных контрактов в жилищной и бюджетной сфере, а также применению новых технологий в теплоснабжении.

Представители «Липецкэнерго» затронули вопросы конструктивного взаимодействия при реализации мероприятий в рамках энергосервисных контрактов по модернизации наружного освещения, а также рассказали о перспективных планах филиала по внедрению электрических заправочных станций.

«Липецкэнерго» активно поддерживает региональные инициативы в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Ежегодно энергетики проводят в общеобразовательных учреждениях уроки энергосбережения, Дни отрытых дверей, в ходе которых знакомят ребят с основами энергосбережения. На фестивале мы традиционно рассказываем о применяемых в филиале технологиях, что является наилучшей демонстрацией возможностей энергоэффективности», – отметил заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.