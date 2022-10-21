В Липецке на улице Меркулова проверили киоск, где 5 лет незаконно торгуют алкоголем

Липчане продолжают жаловаться на продажу алкоголя в киосках Фото: Липецкий городской совет депутатов

Жители Липецка продолжают жаловаться на киоски, которые торгуют алкоголем. По закону табачные изделия и спиртное запрещено продавать в нестационарных объектах.

В киоске у дома №31 на Меркулова, который стоит с 2018 года, даже не скрывают своих намерений. Внутри павильона - барная стойка, телевизор и больше 10 сортов пенного, закуски и сигареты. Хозяйка уверяла депутата Екатерину Пинаеву, что у нее есть разрешение на продажу пива. Однако, "Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности" от 2012 года с мэрией не согласовали. А по договору, заключенному с управлением потребрынка, здесь должны торговать продовольственными и сельскохозяйственными товарами.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сотрудники управления и прокуратура неоднократно беседовали с предпринимательницей. В этот раз приехала полиция. Составили протокол об административном нарушении. После владелица закрыла павильон, пообещав больше не работать.

Предпринимателя, который торгует алкоголем в киоске у дома №25 по улице Студенческий городок за руку пока не поймали. Хитрецы продают спиртное только "своим" и только в пакетах.

Напомним, что липецкий горсовет настаивает на жестких мерах борьбы с торговцами алкоголем в киосках: от расторжения договоров до сноса павильонов.