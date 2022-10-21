Игорь Артамонов: Для города и региона сокольский завод – значимый промышленный объект

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Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» помогает восстанавливать инфраструктуру в новых российских регионах, создаёт индустриальный парк на базе завода и модернизирует производство. О работе одного из старейших заводов Липецка, входящих в перечень системообразующих организаций России, его руководитель Игорь Ефремов рассказал губернатору Игорю Артамонову.

ЛТК «Свободный Сокол» – крупнейший в стране поставщик чугунных труб для сетей водоснабжения и водоотведения. Компания имеет разветвлённую дилерскую сеть практически во всех регионах России, а также на территории стран СНГ, поставляет продукцию за рубеж. Продукция предприятия востребована в новых российских регионах, в планах – создание индустриального парка на территории завода. В настоящее время запущено несколько проектов по модернизации производства, которые в дальнейшем позволят создать новые рабочие места.

«Для города и региона сокольский завод – значимый промышленный объект. Важно, что компания развивается, реализует новые проекты и создаёт рабочие места», – сказал Игорь Артамонов.

Свои импортозамещающие проекты губернатору представили ещё две компании. Предприятие «Новый век агротехнологий» из Чаплыгинского завода занимает 40% российского рынка по выпуску ленты для систем капельного орошения. Сырьё используют отечественное, проблем из-за санкций в настоящее время не фиксируют. Некоторое время назад на заводе были сложности с персоналом, которого не хватало. Благодаря разработанной системе поощрения, расширенному соцпакету, обучению и возможностям для карьерного роста удалось набрать нужное число сотрудников.

«СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» – ещё одна компания, с руководством которой встретился губернатор. Договорились о посещении предприятия, осмотре его мощностей и дальнейшем сотрудничестве. «Площадка интересная и с точки зрения компетенций, и в плане перспектив развития», – отметил губернатор.

Предприятие молодое – создано в 2017 году в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Есть уникальные компетенции, которых нет нигде в России. Производство прибыльное. Сотрудникам регулярно повышают зарплату. Недостатка в заказах нет. В 2022 году заключено много контрактов для оборонно-промышленного комплекса страны.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.