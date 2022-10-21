Более 130 тысяч абонентов «Ростелекома» в Липецкой области предпочитают управлять услугами онлайн

Фото предоставлено «Ростелеком»

Это вдвое больше, чем в 2021 году. Причем 60 % абонентов ЕЛК (порядка 80 тысяч) еще и являются активными пользователями мобильного приложения «Мой Ростелеком».

С помощью личного кабинета можно оплачиватьбез комиссии счета за услуги компании, следить за балансом лицевого счета, менять тарифный план и другое. Среди наиболее популярных функций сервиса: оформление ежемесячной доставки безбумажных квитанций в личный кабинет или на электронную почту. Этой опцией воспользовались уже 64% от общего числа клиентов провайдера.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы давно привыкли к тому, что любые магазины, банки, службы доставки и вызова такси всегда под рукой — в смартфоне. С помощью единого личного кабинета, в том числе в приложении “Мой Ростелеком”,“в карман” перемещается управление цифровыми сервисами. Электронный способ взаимодействия с компанией не только комфортен, но и выгоден: абоненты могут зарегистрироваться в бонусной программе, получать баллы за использование услуг связи и тратить их, например, на приобретение фильмов».

Анна Носова, абонент «Ростелекома» в Воронеже:

«Я живу в Воронеже, а мама с папой —в Задонском районе Липецкой области. У меня дома “Ростелеком”, и услугами довольна. А вот у родителей до недавнего времени интернета не было. Но в этом году в их деревню пришла оптика “Ростелекома”. Я сразу подключила их к Сети, а еще зарегистрировала на видеоплатформе Wink и приобрела симку оператора. Внесла данные их лицевого счета в свой личный кабинет и теперь вижу баланс и все услуги, которые они подключают. Честно, уже не помню, когда ходила в салон связи».

Каждый новый клиент компании получает учетную запись в личном кабинете автоматически. Логин направляется по электронной почте или СМС.Если абонент забыл электронный адрес или номер мобильного телефона, которые были использованы при регистрации, доступ легко восстановить. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0800 и сообщить сотруднику компании данные документа, удостоверяющего личность. Горячая линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.

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