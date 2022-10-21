На финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Воронежской области предусмотрено более 2,3 млрд рублей

фото: Воронежская областная Дума

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте проходят встречи председателей Комитетов с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам 9 месяцев 2022 года.

– Несмотря на текущие сложности, работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. И здесь важна не только бюджетная дисциплина, связанная с расходованием средств, заложенных на нацпроекты, но и конкретные результаты от реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый житель региона на себе ощущал позитивные изменения и видел какой эффект для развития Воронежской области дает тот или иной нацпроект: доступность и качество медицинских, социальных и образовательных услуг, комфортное жилье и городская среда, безопасные дороги, новые возможности для развития человеческого потенциала и для ведения бизнеса, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов напомнил, что в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе предусмотрено финансирование в размере более 2,3 млрд рублей, в том числе, на благоустройство дворов и общественных пространств – свыше 1,8 млрд рублей.

В ходе рабочей встречи было отмечено, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже заключено 104 муниципальных контракта на сумму более 1,7 млрд рублей, средства федерального бюджета законтрактованы в полном объеме.

На реализацию проектов – победителей конкурса малых городов в регионе направят почти 527,5 млн рублей. Проекты реализуются в городах Острогожск, Бутурлиновка, Семилуки и Эртиль. Также продолжается реализация трех проектов – победителей Всероссийского конкурса 2021 года в городах Лиски, Бобров и Богучар. Срок их завершения – 1 ноября текущего года.

Что касается регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», то в его рамках в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 505,6 млн рублей. Из этих средств уже освоено 327 млн рублей, переселено 104 человека из 49 помещений площадью 1,6 тыс. кв. м.

Переселение осуществляется путем приобретения помещений в 10 строящихся домах в Поворино, Семилуках, Павловске, Стрелицком и Таловском городских поселениях в рамках заключенных 2-х годичных контрактов. В Воронеже квартиры приобретаются в домах, введенных в эксплуатацию по эскроу-счетам. В текущем году введены в эксплуатацию 3 дома в Поворино, Семилуках и поселке Стрелица. Остается не заключенным 1 муниципальный контракт на приобретение квартир в строящемся доме в Семилуках, но его планируется заключить до 20 октября.

На реализацию регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году выделены средства в объеме почти 457 млн рублей. Запланировано и законтрактовано 100% строительство 7 объектов, в том числе 3 переходящих с 2021 года.

Парламентарии уточнили, есть ли риски неисполнения мероприятий нацпроектов. Было отмечено, что рисков нет, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.