Игорь Маковский: наш опыт по антитеррористической защите приграничных энергообъектов нужно тиражировать на новых территориях

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Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел специальный оперативный Штаб по вопросам поддержки стабильного функционирования и ввода в эксплуатацию объектов электросетевого комплекса на территориях, где безопасное выполнение работ затруднено из-за огневого воздействия со стороны Украины.

Были рассмотрены мероприятия по организации деятельности в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, а также на новых территориях. В Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях энергетики Обществ проводят технический аудит, участвуют в организации текущей деятельности ГУП «Херсоноблэнерго», ГУП «Таврия-Энерго» и аварийно-восстановительных работ на ключевых объектах.

«Мы наработали огромный опыт по антитеррористической защите критической инфраструктуры на приграничных территориях, а также наших специалистов при проведении работ. Мы следим за оперативной обстановкой и, реагируя на появление новых угроз, разрабатываем новые и усиливаем имеющиеся меры безопасности. Наш опыт нужно тиражировать и на новых территориях, чтобы обеспечить надежное и постоянное электроснабжение местных жителей», – подчеркнул Игорь Маковский.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»