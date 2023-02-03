«День клиента» –эффективная площадка для решения актуальных вопросов электроснабжения

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Вопросы технологического присоединения к сетям энергокомпании стали главной темой очередного «Дня клиента», ставшего дополнительной площадкой для взаимодействия энергетиков с потребителями. На вопросы посетителей традиционно ответил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр»–«Липецкэнерго» Виталий Мордыкин. Необходимые консультации и разъяснения по правовым аспектам клиентам предоставила руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ЛРО ООО МСП «Опора России» Ксения Емельянова.

Результатом рассмотрения обращений стали двухсторонние решения, направленные на оперативное завершение техприсоединения ряда объектов малого бизнеса.Сроки их исполнения руководитель сетевого предприятия взял под личный контроль. Также потребители интересовались возможностью изменений технических условий и увеличения существующей мощности, требованиями законодательства в отношении строительства и размещения объектов в охранных зонах энергообъектов.

«Нарушение правил установления охранных зон линий электропередачи – частая проблема, с которой к нам обращаются предприниматели. Правовые позиции судов в отношении таких исков в последние годы однозначны – строить и реконструировать любые здания в охранных зонах энергообъектов, а также вести хозяйственную деятельность без письменного согласия организации, которая заведует этими сетями в охранных зонах, нельзя», –подчеркнулаКсения Емельянова.

«Совместное проведение «Дней клиента» обеспечивает эффективное взаимодействие с потребителями. Юридические консультации позволяют решать спорные ситуации, минуя промежуточные этапы и таким образом выигрывать время для реализации проектов», – отметил Виталий Мордыкин.

Напоминаем, очный прием физических и юридических лиц по вопросам, связанным с деятельностью филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» в части электроснабжения потребителей, проводится каждый четверг с 10:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8.