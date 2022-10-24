Фонд «Милосердие» помогает украшать общественные пространства Липецка

.

При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» на одной из центральных улиц Липецка открыли новое граффити с 13-метровым изображением бегущего легкоатлета. По замыслу авторов, оно пропагандирует здоровый образ жизни и призывает активно заниматься бегом.

Граффити на фасаде дома №30 по улице Космонавтов появилось в рамках проекта грантовой программы «Стальное дерево». Его авторы - липецкие художники Данил Белый и Елизавета Рыжкова. Свой эскиз они разработали совместно с местным беговым сообществом «Lipetsk Running». Место размещения работы напротив ледового дворца спорта «Звездный» выбрали не случайно. Именно по этой улице обычно проходят полумарафонские и марафонские дистанции всероссийских массовых забегов.

Для настенной росписи художникам потребовались 250 баллончиков краски. Причем, особенной - яркой, водостойкой, устойчивой к перепадам температур, чтобы картина могла радовать липчан долгие годы.

На спортивном празднике по случаю открытия граффити авторы проекта рассказали о том, как создавался рисунок. Все желающие смогли принять участие в разминке от липецкого бегового сообщества, а для самых юных участников организовали игровую программу. Для начинающих художников-граффитистов провели мастер-класс на открытом воздухе.

«Очередное граффити в Липецке – часть нашего большого просветительского проекта. Мы помогаем украшать город изображениями, которые помимо спортивной тематики напоминают и о таких вечных ценностях, как милосердие, защита окружающей среды, любовь к Родине, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Художественными средствами стрит-арта мы также стараемся сохранять память о выдающихся россиянах и уроженцах Липецкой области, именами которых названы улицы. Очень важно, чтобы молодежь гордилась своей страной и ее лучшими представителями».

За последние два года портреты знаменитых людей стали украшением целого ряда улиц и скверов Липецка и районов области. Там появились граффити с изображениями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Митрофана Неделина, Ивана Бунина, Михаила Водопьянова, Алексея Стаханова, адмирала Макарова, Рубена Руиса Ибаррури, Серафима Меркулова, Марины Расковой и других выдающихся людей разных эпох. В Усмани открыли граффити в честь выдающегося физика Николая Басова и полного георгиевского кавалера Алексея Алтухова, в Задонске разместили портрет писателя-краеведа, педагога и врача Бориса Княжинского, в Добринском районе – Героя Советского Союза Ивана Макаренкова. Многие арт-объекты от фонда "Милосердие" уже стали местными достопримечательностями.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонд «Милосердие».