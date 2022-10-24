Поисковый отряд Нововоронежской АЭС «Пересвет» открыл патриотические экспозиции в учебных заведениях города

Автор фото – Евгения Шашова.

Экспозиции открылись на постоянной основе в четырех городских школах, а также Нововоронежском политехническом колледже (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ).

«Мы хотим, что дети помнили наших земляков, героев Великой Отечественной войны, которые принесли нам победу, знали историю Воронежского края и интересовались ею», - сказал заместитель директора НВ АЭС Николай Нетяга.

Для каждого учебного заведения нововоронежские поисковики, костяк которых составляют работники АЭС, оформили 6 стендов. В них размещены предметы быта и элементы обмундирования советских, немецких и венгерских солдат, найденные участниками поискового отряда «Пересвет» в ходе своих выездов по окрестным селам, - каски, саперные лопаты, фляжки, ремни, ложки, консервные банки и др. В числе редких находок — венгерская рукогрейка и ботинки, переданные в СССР по ленд-лизу.

«Здесь нет новоделов, все находки оригинальные, собирались нами в течение 14 лет, именно столько и существует наш отряд. И даже спустя 80 лет мы до сих пор находим останки советских солдат в окопах, траншеях, присыпанные землей. К сожалению, память о войне уходит вместе с ветеранами, уходит первоисточник. Сегодня в Нововоронеже осталось 3 ветерана Великой Отечественной войны. Эта экспозиция должна показать подрастающему поколению подлинные свидетельства тех страшных событий, цену, которую пришлось заплатить нашим предкам, защищая Родину», - сказал руководитель поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

Рядом с экспонатами представлены фотографии и информационные материалы о боевых действиях, проходивших на Воронежской земле в годы войны. Слоганом экспозиции стали слова из поэмы Роберта Рождественского «Помните! Через века, через года, - Помните!». С помощью QR-кодов, которые есть на каждом стенде, можно ознакомиться с работой поисковиков Нововоронежской АЭС, историей поискового движения и славными страницами военной истории Воронежского края.

Патриотический проект реализован при поддержке Нововоронежской АЭС, первичной профсоюзной организации предприятия и ветеранов-атомщиков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС