В Воронежской области на реализацию мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено почти 3,7 млрд рублей

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По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова продолжается серия совещаний председателей парламентских Комитетов с руководителями исполнительных органов государственной власти. Рабочие встречи посвящены обсуждению вопросов освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам 9 месяцев 2022 года.

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Очередной обмен мнениями состоялся в рамках рабочей встречи, посвященной вопросам реализации проектов в сфере социальной защиты, физкультуры и спорта.

Было отмечено, что основу регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет поддержка материнства и детства. На реализацию мероприятий проекта направлено почти 3,7 млрд рублей. Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, с начала года более 29 тысяч воронежских семей с детьми получили поддержку. На эти цели направлено 2,9 млрд рублей.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году предусмотрено 621,7 млн руб. На 14 октября освоено 466,7 млн рублей или 75% от общего объема средств.

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В рамках проекта «Старшее поколение» строятся 2 соцобъекта. Центр ухода и социализации «Хохольский» должен быть готов к ноябрю 2023 года, строительство идет с опережением графика. Дом-интернат в Нижнедевицке готов на 25%, срок сдачи — 2023 год.

Воронежская область на протяжении трех лет участвует в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В этом году на его реализацию предусмотрено 73,7 млн рублей. На сегодняшний день освоено 99,2% средств.

Реализовано соглашение между Минтрудом России и правительством Воронежской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Общий объем финансирования проекта в 2022 году составил 3,78 млн рублей. Уровень освоения средств составил 98,2%.

Также депутаты обсудили ход реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни». На 2022 общий объем средств в его рамках составляет более 1,2 млрд рублей из них 627,7 млн рублей федерального бюджета и 590,6 млн рублей — областного.

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Главными распорядителями средств по проекту являются департамент строительной политики и департамент физической культуры и спорта Воронежской области. По состоянию на 20 октября кассовое исполнение всех уровней бюджета составляет 543,4 млн рублей или 45% от запланированных средств.

В рамках проекта «Спорт — норма жизни» строятся 3 объекта. Спортивный комплекс с борцовским залом в Воронеже строится по графику и должен быть сдан в 2023 году. Срок ввода в эксплуатацию Ледовой арены в Борисоглебске и футбольного манежа в Воронеже ввиду объективных причин переносится на 2023 год.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. Оказана государственная поддержка организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Направлено 7,6 млн рублей на спортивный инвентарь для ГБУ ВО «СШОР по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана». 8 городским и 9 областным спортивным школам оказана поддержка на общую сумму 11 млн рублей.

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В текущем году поставлено и смонтировано оборудование для создания площадок тестирования комплекса ГТО в пяти муниципальных районах районах: Воробьёвском, Каменском, Новоусманском, Острогожском, Семилукском.

В мае текущего года Министерством спорта РФ для Воронежской области были выделены дополнительные федеральные средства в размере 3,5 млн рублей. Дополнительная площадка будет создана в селе Чигорак до конца текущего года.