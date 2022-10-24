Липецкий ЛКС впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка России

Раньше наши земляки никогда не доходили до ТОП-8. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне в СК «Атлант» (Липецкий район, Копцевы Хутора) состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по мини-футболу. Один из лидеров высшей лиги – местный ЛКС принимал клуб Суперлиги – «Тюмень». После поражения в первом матче (2:5) гостям нужно было побеждать, причем с разницей не менее чем в три мяча. Но именитая «Тюмень» вновь была бита. ЛКС выиграл 4:1 и уверенно прошел в четвертьфинал.

По разу гостей огорчили Илья Андреев (3-я, 1:0), Фидан Низамутдинов (20-я, 2:0), Александр Дунец (43-я, 3:1) и Глеб Подковыров (45-я, 4:1). Суммарный счет 2-матчевого противостояния с «Тюменью» - 9:3 в пользу ЛКС. Это первый подобный успех липчан в Кубке страны. Раньше наши земляки никогда не доходили до ТОП-8.

Президент ЛКС Алексей Гречишников. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

- Можно только порадоваться за команду, весь липецкий спорт, болельщиков, которые заполнили трибуны спорткомплекса «Атлант». Нас всех ждут ещё два интереснейших матча с клубом Суперлиги. Это большое достижение для мини-футбола Липецкой области и историческое для ЛКС, - не скрывал своей радости президент ЛКС Алексей Гречишников. - Команда впервые пробилась в четвертьфинал Кубка России, и, уверен, не захочет на этом останавливаться. Мы ждали противостояния с «Тюменью», и оно оправдало наши самые смелые ожидания. Команда, тренерский штаб провели огромную подготовительную работу, досконально разобрали соперника, что принесло, пусть и сенсационный, но справедливый результат – две убедительные победы. Мы показали, что можем не только на равных играть с топ-клубами страны, но и обыгрывать их. Благодарен за поддержку, которую нам оказывает Правительство Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым. Это совместная победа!

Главный тренер ЛКС Темур Алекберов. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

- Прежде всего, это подготовка, работа, ребята растут, мы стараемся учиться, если ставим перед собой цель играть в Суперлиге, в предсезонке играем товарищеские игры с Суперлигой, - подытожил главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - На сегодняшний момент это наша цель, к которой мы стремимся. Второй очень важный момент – мы играем дома. Много болельщиков, очень здорово мне помогают, запредельная мотивация. Третий момент тактический. В определённый момент понимаешь, как мы должны играть. Ребята были очень внимательны, старались максимально точно выполнять те задания, которые даются, отрабатывать. Дома большое желание не упасть в грязь лицом. Можно сказать, что нам сильно везло, и, действительно, было очень много штанг. Но удачу надо заслужить. Мы качественно провели две игры, старались сыграть в современный активный футбол.

Теперь в четвертьфинале ЛКС поспорит за выход в «Финал четырех» с не менее грозным «Норильским никелем».