Фонд «Милосердие» помог открыть выставку проектов молодых изобретателей

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли постоянно действующую выставку изобретений, которые сделаны руками молодежи. Это стало возможно благодаря одной из инициатив грантовой программы «Стальное дерево». По мнению авторов проекта, выставочное пространство поможет стимулировать интерес молодых людей к изобретательству и развивать у них инновационное мышление.

«Полноценная экспозиция – это отличная площадка для популяризации среди молодежи технических профессий и изобретательской деятельности, отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Поэтому мы поддержали проект, который помогает приобщать к новаторству талантливых школьников и студентов. Выставка с образцами интересных разработок наглядно показывает ребятам доступность и увлекательность этой деятельности».

Идея выставки возникла у студентов и педагогов Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В прошлом году они стали победителями грантовой программы фонда «Милосердие».

Средства гранта направили на приобретение и установку витрин, а также на создание экспонатов - образцов изобретений, запатентованных школьниками и студентами. Сейчас на выставке в стенах вуза представлены более 40 макетов и рабочих образцов, которые созданы молодыми изобретателями. Каждый из них сопровождается информацией о самом объекте, решаемой проблеме и о его авторе. Всего в работе над экспонатами участвовали более 30 студентов.

Создание постоянной экспозиции на базе вуза – лишь часть волонтерского проекта. В планах - серия просветительских выездов в районы Липецкой области с демонстрацией наиболее ценных экспонатов. Это поможет увлечь техническим творчеством около 400 школьников сельских поселений и, возможно, открыть имена новых кулибиных из российской глубинки.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя пяти регионов России.

Сейчас идет прием заявок для получения грантов программы «Стальное дерево» 2023 года. Свои общественно полезные идеи могут предложить жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края. Сбор социальных инициатив на специальной онлайн платформе программы продлится до 28 февраля.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».