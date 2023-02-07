НЛМК внедрил инновационную технологию охлаждения шлака

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На Новолипецком металлургическом комбинате внедрена инновационная технология, которая позволяет существенно уменьшить концентрацию и запах сероводорода при охлаждении шлака. Эта технология будет применяться в период строительства нового комплекса безводного охлаждения шлака доменной печи №7, который после запуска в эксплуатацию в 2024 году позволит полностью исключить образование сероводорода.

За последние пять лет компания инвестировала в проекты по снижению эмиссии сероводорода более 3 млрд рублей. Три из пяти доменных печей полностью переведены на безводное охлаждение шлака благодаря строительству современного комплекса по переработке шлака, что исключило образование сероводорода. Еще на одной доменной печи построены современные установки грануляции шлака, которые охлаждают шлак и подавляют эмиссию сероводорода сразу на выходе из печи. Эти мероприятия привели к тому, что среднегодовая концентрация сероводорода в Липецке уже сегодня существенно ниже государственного норматива.

Из комплекса доменных печей НЛМК только доменная печь №7 в настоящее время не охвачена технологией безводного охлаждения шлака. Чтобы снизить на этом участке эмиссию сероводорода на время строительства нового комплекса, была построена инновационная установка для тушения шлака водным раствором на основе извести. Ее работа позволяет сократить концентрацию и запах сероводорода в несколько раз.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.