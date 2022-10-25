Солнечное затмение накроет Липецк 25 октября в 13.45

Липчане увидят солнечное затмение Фото: Архив "КП"

25 октября в Липецке произойдет частное солнечное затмение. Оно начнется в 12.29 и завершится в 14.58. В областном центре его максимальная фаза пройдет в 13.45 – в этот момент Луна закроет Солнце более чем на 60%.

Это астрономическое явление всегда было и остается предметом исследования ученых. Как сообщает Московский планетарий, затмения Солнца и Луны происходят всего раз в полгода, период между ними составляет две недели. Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна – то солнечное.

Сегодня в Липецке синоптики обещают ясную погоду, поэтому жители города смогут увидеть уникальное явление. Однако специалисты не рекомендуют делать это без защиты. Нельзя наблюдать затмение в обычных солнечных очках, в бинокль или телескоп – через них проходят ультрафиолетовые лучи, способные навредить сетчатке глаз. Из подручных средств можно использовать диски, затемненное или сварочное стекло, а также засвеченную пленку или рентгеновский снимок.

Кстати, через две недели, 8 ноября, последует полное затмение Луны. В России его смогут увидеть только жители самых восточных регионов.