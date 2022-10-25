«Липецкэнерго» присоединилось к областной Декаде охраны труда

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Специалисты Добринского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» приняли участие в областной Декаде охраны труда, традиционно включившей в себя целый комплекс мероприятий и нацеленной на формирование культуры безопасного труда.

Среди мероприятий Декады труда – экскурсии на значимые предприятия региона для знакомства с актуальными требованиями охраны труда. Именно такую экскурсию провели для студентов филиала Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка энергетики «Липецкэнерго». Специалисты филиала познакомили молодых людей с правилами безопасной работы на высоте и напомнили о правилах электробезопасности, соблюдение которых является неотъемлемы условием сохранение жизни и здоровья на производстве. В ходе практических занятий студентов обучили навыкам применения средств защиты при работе в электроустановках.

«При подготовке студентов, учебные заведения должны обозначать безопасность труда главным приоритетом и показателем профессионализма выпускников в дальнейшей работе. К сожалению, здоровое любопытство молодых специалистов и недостаточное понимание опасности при несоблюдении обязательных норм нередко приводят к несчастным случаям, поэтому безопасности молодых специалистов в «Липецкэнерго» уделяется особое место. Для них предусмотрены дополнительные инструктажи, экзамены, реализуется система наставничества. Однако без осознания личной ответственности за свою жизнь эти меры могут оказаться недостаточными», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»