Фонд «Милосердие» помог благоустроить природно-исторический комплекс

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецкой области открыли новое благоустроенное общественное пространство. Оно украсило парковую зону на территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный ансамбль» в селе Баловнево Данковского района.

В начале XIX века усадьба Муромцевых представляла собой величественное зрелище. Большой усадебный дом с двумя флигелями был окружен огромным парком с системой прудов и садов. В те времена комплекс часто называли одним из лучших архитектурных ансамблей, расположенных в глубинке. Считается, что над ним работали знаменитые архитекторы Франческо Растрелли и Василий Баженов, однако доказательств этим версиям нет. А в числе гостей в усадьбе бывала императрица Екатерина Вторая.

До наших дней от усадьбы мало что сохранилось. Главной достопримечательностью теперь выступает Церковь Владимирской иконы Божией Матери и примыкающий к ней парк, который пришел в запустение.

Вдохнуть жизнь в общественное пространство решила инициативная группа жителей села с помощью возможностей программы «Стальное дерево». На средства гранта они очистили от мусора и сухостоя территорию площадью 500 квадратных метров рядом церковью, закупили и установили лавочки, беседку, урны, а также уложили тротуарные дорожки.

Итогом большой работы стало комфортное пространство для отдыха жителей села и многочисленных туристов, которые приезжают полюбоваться величавым храмом, похожим на дворец. Шпили двух его высоких колоколен видны издалека и неизменно привлекают внимание, чтобы рассмотреть поближе этот шедевр зодчества.

«Мы завершили создание удобного общественного пространства рядом с известным памятником культуры в Год культурного наследия народов России, что очень символично, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Проект программы «Стальное дерево» помогает сохранению исторической памяти и открывает перед туристами скромную красоту российской глубинки».

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».