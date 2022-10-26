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НЛМК приглашает девятиклассников принять участие в программе «Профессиональный старт». Школьников познакомят с работой комбината и помогут определиться с будущей профессией.

С 14 ноября по 17 марта участники программы смогут пройти подготовку к ОГЭ по математике на базе физико-математической школы «Эврика», побывать в Музее НЛМК и в структурных подразделениях комбината. Их также ждут профориентационный тренинг, тематические мастер-классы и знакомство с основными специальностями Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума.

Обучение будет проходить 2 раза в неделю. Выпускники программы могут претендовать на дополнительные баллы и бонусную стипендию в первом семестре, при поступлении в базовые учебные заведения НЛМК.

Для участия в программе «Профессиональный старт» позвоните по телефону: +7 (4742) 44-67-03, заявки принимаются до 7 ноября.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

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