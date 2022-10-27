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Общество27 октября 2022 11:15

Детали для производственного оборудования на меткомбинате печатают на 3D-принтере

На НЛМК открылся центр 3D-печати
Источник:kp.ru
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Внедрение адаптивных технологий позволит ежегодно экономить около 200 млн рублей на закупках запчастей для предприятий Группы НЛМК.

С помощью трехмерного лазерного сканера в центре сначала получают цифровую копию детали, которую нужно изготовить. Затем 3D - принтер печатает форму детали из песка и силикатного связующего материала. В неё в последствии отливают саму деталь.

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Цифровые технологии значительно сокращают скорость изготовления деталей и уменьшают затраты на механическую обработку форм. Цифровое моделирование позволяет создавать формы любой геометрической сложности и проверять их на наличие дефектов еще до литья. Сейчас в центре производят около 150 позиций для деталей. Сортамент продолжает расширяться.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.

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