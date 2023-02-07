Осуществить присоединение объекта к электросетям стало проще

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Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» предлагает жителям региона услугу «Сопровождение ТП». При ее заказе клиент за один визит в сетевую организацию получает «под ключ» весь комплекс мероприятий по техприсоединению объекта к электрическим сетям — от оформления необходимых документов до строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети. Полный пакет документов потребитель получает на своем участке при фактическом присоединении объекта к электросетям.

Все работы производятся высококвалифицированным персоналом с использованием сертифицированных материалов и спецтехники.

В 2022 году энергетики липецкого филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» осуществили более 5 тыс технологических присоединений объектов потребителей суммарной мощностью порядка 93 МВт.

Новыми потребителями филиала стали более 4 тыс физических и 692 юридических лиц, в числе которых социально значимые и экономически важные для региона объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

«Выполнение работ энергетиками «Липецкэнеро» гарантирует высокое качество предоставленных услуг. Кроме того, потребитель экономит время и нервы, так как в случае приобретения услуги «Сопровождение ТП» все необходимые действия совершают специалисты филиала», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение или в личном кабинете на сайте «Портал-тп.рф». По всем вопросам, касающимся технологического присоединения и дополнительных услуг филиала, можно обращаться на бесплатный телефон Единого контакт-центра «Россети» 8 800-220-0-220, принимающий звонки потребителей в круглосуточном режиме.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»