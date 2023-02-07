Банковская сфера в регионе продолжает развиваться

Главная задача банковского бизнеса – поддерживать динамику.

- Несмотря на множество нестандартных обстоятельств, в которых мы оказались - нам удалось проделать плодотворную работу и достаточно успешно завершить 2022 год, - отмечает Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.

По итогам работы банка в регионе совокупный кредитный портфель в прошедшем году преодолел 6,72 миллиарда рублей. Объем выданных кредитов частным лицам и организациям превысил 2,790 миллиарда. Розничное кредитование преодолело планку в 344,2 миллиона рублей, а в целом портфель вырос до 1,47 миллиарда.

Наибольший рост в составе кредитного портфеля продемонстрировали займы юридическим лицам. Объем выданных в 2022 году кредитов малому и среднему бизнесу составил 2,412 миллиарда рублей. Банк активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми его клиентами стали более 1,5 тысячи субъектов МСП. Банк кредитует в регионе разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона 45% - производственные компании, 35% - предприятия сферы торговли, 20% - представители прочих отраслей.

В ушедшем году за продуктами банка обратилось более 32 тысяч человек. За год было выдано более 4 тысяч банковских карт (всего в Липецкой области более 9 тысяч человек являются их владельцами). К слову, жители региона выбирали сберегательную модель поведения, использовали все варианты размещения собственных средств: накопительные счета, вклады, инвестиционные предложения отечественных компаний. Портфель привлеченных средств населения по итогам прошлого года составил 3,362 миллиарда рублей. А в совокупности - физических и юридических лиц - вырос до 7,65 миллиарда.

- В прошлом году мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили продукты и услуги, с учетом новой реальности и сохранили всех своих клиентов. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития, - подчеркнула Светлана Ермакова.