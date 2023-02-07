Игорь Артамонов: Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сегодня вручил благодарственные письма IT-специалистам региона, разработавшим умные приложения и электронные сервисы для цифровизации важных отраслей экономики и поддержки процессов жизнедеятельности региона. «Вы успешно справляетесь с задачами, которые перед вами стоят, тем самым помогаете развивать регион в современном ключе. Эта работа заслуживает особой благодарности. Надеюсь, ряды талантливых программистов и разработчиков у нас будут только пополняться», – сказал Игорь Артамонов.

Награды получили представители областного Информационно-технического центра и регионального управления цифрового развития. Благодаря их работе регион активно участвует в реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» и оперативно отвечает на вызовы времени. К примеру, система принятия решений при чрезвычайных ситуациях позволяет найти ближайшее пригодное для размещения людей убежище в многоквартирных домах. Исходя из численности жителей и оснащенности подвальных помещений, алгоритм учитывает время, которое понадобится жителям, чтобы добраться до укрытия. «Хотелось бы, чтобы это приложение никогда не пригодилось, а другие, наоборот, пользовались популярностью и приносили пользу», – отметили авторы программы.

Как сообщил начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко, благодаря собственному ИТ-подразделению правительство региона может оперативно решать возникающие задачи. «Наши сотрудники – квалифицированные разработчики. Отрадно, что эти ребята работают на регион, применяют свои знания и передовые идеи, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее», – сказал Станислав Корниенко.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.