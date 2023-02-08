Липецкие медики благодарят за помощь автоволонтеров «Милосердия»

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Это уменьшило время ожидания врача по вызовам больных и разгрузило штатный персонал медучреждений в период сезонного роста инфекционных заболеваний.

Очередной этап акции начался в середине декабря прошлого года и завершился в феврале. Каждый день добровольцы на личных автомобилях безвозмездно доставляли врачей поликлиник по домашним адресам заболевших. 12 волонтеров работали посменно, ежедневно проезжая вместе с медиками в среднем около 100 км. За два месяца работы общая длина всех маршрутов превысила 4500 км. Фонд «Милосердие» компенсировал автоволонтерам транспортные расходы и обеспечивал мобильные бригады дополнительным питанием.

«Очередной раз говорим СПАСИБО нашим друзьям - фонду "Милосердие», – отметили итоги акции медработники Липецкой городской поликлиники №2, - Всегда приходите на помощь, особенно в тяжелое время подъема заболеваемости! Благодаря автоволонтерам, мы смогли организовать дополнительные бригады и вовремя обслужить поступающие вызовы! Спасибо вам, друзья!».

Поддержка медиков с участием мобильных волонтеров фонда началась в 2021 году. В прошлом году в ней участвовали 50 добровольцев Липецка и Старого Оскола. За эффективную работу в условиях распространения коронавирусной инфекции участникам акции вручили благодарности главы администрации Старооскольского городского округа и руководства окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».