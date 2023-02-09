Батареи в квартире чуть теплые: кто виноват и что делать?

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- Юрий Сергеевич, разгар отопительного сезона, по-прежнему немало обращений граждан, недовольных качеством услуг по отоплению. С чем связаны жалобы?

- В адрес Госжилинспекции с начала отопительного сезона поступило около 1400 обращений (по всему региону-авт.). Большая часть жалоб связана с некомфортной температурой в квартире. Реагируя на обращение, проверяем температуру на входе в дом, и измеряем температурный показатель в квартире, но каждый случай конкретен. Существует график подачи в зависимости от температуры наружного воздуха, но он зачастую не соблюдается. В результате страдает потребитель – температура в квартире не соответствует норме, а начисления идут.

В этом году много жалоб и от УК – зачастую теплоноситель, поступающий на дом, уже в минимальных границах.

- А какая должна быть температурная норма в квартире?

- Температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 и не выше +24 (в угловых комнатах +20-24). Кстати, жалоб типа «слишком жарко» (что тоже нарушение) нет – людям проще открыть форточку, чем составлять обращение. Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть +60 и не выше +75 градусов.

Если при замере температура воздуха окажется +18 (это нижняя граница и для жильцов не очень комфортна), то формально какие-либо меры в отношении УК и ресурсоснабжающей организации неприменимы. Тем не менее, мы проверяем теплоизоляцию по трубам общедомового имущества, есть ли «завоздушивание», работает ли система циркуляции. Сравниваем замеры температуры в батареях – и если она разная, то здесь уже зона ответственности УК.

- Виновные, соответственно, несут наказание?

- Да. Например, в одной из квартир дома №10А по улице Фестивальной температура составляла +13 – в отношении организации, предоставляющей коммунальные услуги, возбуждены дела по статье 7.23 КоАП. По другим фактам выявленных нарушений - в домах по улицам Белана, Белянского, Артемова, Папина, Балмочных так же были возбуждены три дела об административном правонарушении. Потребителям МКД №16 по улице Балмочных произведен перерасчет (возврат) за горячую воду в сумме свыше 16 тыс рублей за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества или с перерывами. И таких примеров немало.

- Что нужно делать для получения перерасчета при проблемах с отоплением?

- Необходимо совместно с УК зафиксировать температуру в квартире и параметры теплоносителя, который поступает в дом. После передать данные в ресурсоснабжающую организацию. В случае ее бездействия обратиться в Госжилинспекцию с помощью ГИС (государственная информационная система) ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/).

- Куда лучше обращаться гражданам в случае проблем с отоплением?

- В первую очередь – к поставщикам услуг. Проблема в том, что у жителей нет к ним доверия, и они обращаются (считая это проще и удобней) напрямую к нам. Казалось бы, это хорошо, но растущий вал обращений блокирует те болевые точки, по которым ГЖИ может своевременно помочь, а спектр вопросов, которыми занимается Госжилинспекция обширен. Мы поняли, что надо шире использовать цифровые инструменты, и очень активно занимаемся информированием распространения системы ГИС ЖКХ. Когда обращение написано через эту платформу, мы его видим, и если УК или ресурсоснабжающая организация не рассмотрело обращение в срок, то Госжилинспекция выписывает им солидные штрафы. ГИС ЖКХ позволяет и оплачивать коммуналку, и собирать общее собрание, получать информацию по капремонту не выходя из дома. У кого есть подключение к Госуслугам, система интегрируется нажатием одной кнопки.

Но переломить наработанный подход непросто. Зачастую люди воспринимают Госжилинспекцию как ЖЭК, что затрудняет решение проблемы. Среди же наших задач – проверка правильности расчетов, качества предоставляемых коммунальных услуг, надлежащее содержание общедомового имущества.

О проблемах с отоплением необходимо сообщить в ЕДС по тел. 8(800) 450-48-48 либо в УК.

Если они не решаются – в ГЖИ по тел. 8(4742) 22-13-16 или с помощью платформы ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main

Владимир КУЛИК. Фото автора.