Бизнес с нуля во время санкций: предприниматель под Липецком выпускает арахисовую пасту

В Липецкой области запустили производство арахисовой пасты Фото: Юлия КЛЮЕВА

36-летний предприниматель Иван Сомов открыл производство арахисовой пасты в Липецкой области. Пробную партию он сделал в марте этого года. В августе-сентябре увеличил объем – 200 кг продукции в месяц. Максимальная мощность оборудования – 500 кг. Сейчас предприниматель выпускает 3 вида пасты – классическую, шоколадную и сладко-соленую.

- Я родился в Данкове, с 2013 года работал в кондитерской сфере, сначала в Липецке, а потом в Москве, - рассказал о себе Иван. – О своем бизнесе начал задумываться давно, но не знал, чем именно заняться. Идея с арахисовой пастой стала осязаемой года 3 назад. Тогда я уже набрал достаточно опыта, чтобы открыть собственное дело.

НА ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА УШЛО НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ

По словам мужчины, запуститься с нуля довольно проблематично. Начинать нужно с простого. И производство арахисовой пасты вполне подходило для этого. В 2020 году в селе Новоникольское Данковского района Иван выкупил здание бывшей совхозной столовой площадью 300 квадратов. «Дома проще начинать, стены помогают», - считает предприниматель. Да и до работы всего 5 минут на машине. Около года данковчанин делал ремонт – в помещениях не было ни газа, ни света, ни воды. Зато есть потенциал дальнейшего расширения.

- В 2021 году составил бизнес-план и подал заявку на получение гранта «Легкий старт» для начинающих предпринимателей, - поделился Иван. – Выиграл около 600 тыс. рублей. На эти деньги закупил основное оборудование, которое, кстати, отечественного производства. В общей сложности на все, включая здание, я потратил несколько миллионов.

В штате у Сомова 1 работник – оператор. Предприниматель обучает его, следит за процессом. Вместе они вполне справляются с объемами, так как рабочее место автоматизированное.

Арахис измельчают в специальном оборудовании Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

ПОСТАВКИ АРАХИСА И САНКЦИИ: БЕЗ РИСКА НЕ БЫВАЕТ ДОСТИЖЕНИЙ

Бизнесмен закупает арахис у российских фирм, которые импортируют его из зарубежных стран: Турции, Аргентины. Напрямую работать с производителями пока не выгодно, так как им нужны объемные заказы. А в России арахис не выращивают в промышленных масштабах.

Одним из актуальных вопросов для бизнеса на сегодняшний день остаются санкции. Но мужчина уверен, что они не смогут повлиять на его работу. Сырье можно закупать у Ирана, Азербайджана, Узбекистана.

- Открываться – это всегда большой риск, - считает Иван. – Я вложил в это дело практически все, что у меня было. Можно сказать, на руках оставалось только 15 тысяч, других источников дохода не было. Но я купил сырье и рассчитывал на сбыт. Кто не рискует, тот ничего не получает. Без риска не бывает достижений. Но подходить к этому нужно разумно. Тем более, я считаю, что ниша сейчас свободна.

ИЗМЕЛЬЧИЛ И ГОТОВО: СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА АРАХИСОВОЙ ПАСТЫ

Процесс изготовления арахисовой пасты прост. Бобы загружают в специальное оборудование – меланжер, где они измельчаются. До какой степени – секрет, ведь именно от этого зависит ее качество. Это может занять от нескольких до 36 часов, в зависимости от вида пасты.

Собственно, после измельчения классическая арахисовая паста попадает сразу в банки. В сладко-соленую еще добавляют сахар и соль. В шоколадную – сахар и какао-масло, которое топится в специальной емкости. Кстати, эти два вида – разработка Сомова. Сахар тоже предварительно измельчают в специальной мельнице. Получается сахарная пудра. Самый дорогой ингредиент – какао-масло.

- Многие крупные производители заменяют этот продукт пальмовым маслом, а на этикетке пишут «растительный жир», - рассказал собеседник. – Добавляют стабилизаторы, загустители и консерванты, чтобы она дольше хранилась. Я таким не занимаюсь. Моя фишка – в натуральности. Поэтому срок годности моей пасты 4 месяца.

В Липецкой области запустили производство арахисовой пасты Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Бизнесмен предупреждает, что на поверхности арахисовой пасты может образовываться жидкость. И спешит успокоить – это масло. Напротив, когда в продукт добавляют стабилизаторы, масса становится более густой, масла нет. А если чувствуется вкус горечи, значит арахис был не лучшего качества.

Обычно арахисовую пасту едят на завтрак, так как это очень сытный и калорийный продукт. В ней содержится множество витаминов и микроэлементов, например, фолиевая кислота, витамины группы В, а также А, Е, К, антиоксиданты. Но не стоит забывать и про минусы – арахис является аллергенным продуктом.

- Для меня арахисовая паста заменила конфеты, - смеется Иван. – Намазываю с утра на булку и до обеда есть не хочется. Кстати, в классической пасте только природные сахара. Ее предпочитает старшее поколение. А шоколадную больше любят дети.

МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ КОРМИТЬ СВОЙ РЕГИОН

Свою продукцию предприниматель реализует в Липецкой области. В родном Данкове – в частных магазинчиках. Жители других районов могут купить арахисовую пасту на областных ярмарках. В планах – запустить интернет-магазин в соцсетях.

- Обидно за регион, когда местные производители пытаются увезти продукт в ту же Москву, - негодует мужчина. – Получается, местный рынок страдает. У меня иная позиция – нужно, в первую очередь, накормить своих земляков. И отдача есть – постоянные клиенты, на ярмарках многие интересуются, что это такое и берут попробовать. У липчан еще не сформировалась культура потребления арахисовой пасты, но я вижу в этом возможность. Покупатели готовы к этому продукту, нужно только рассказать им о нем.

Конечно, с налаживанием точек сбыта есть определенные трудности. В крупные сети малому предприятию зайти практически невозможно – слишком жесткие условия, плюс там нужны большие объемы. Те же собственники небольших магазинов не всегда понимают, что это за продукт. Удивительно, но в Ельце арахисовую пасту берут лучше, чем в Липецке. А владельцы кафе в Данкове охотнее идут на сотрудничество, чем в областном центре.

- Я за это время услышал много скепсиса, даже когда получал грант, - смеется Иван Сомов. – Но вижу, что спрос есть, поэтому продолжаю идти вперед. В будущем хочу запустить производство шоколада. Возможно, даже в этом году сделаю пробную партию. Планов много, но «раскрывать все карты» пока не хочу. Сначала воплотим их в жизнь.