В Липецке за 46,5 миллиардов рублей обновят водопровод и канализацию

В Липецке модернизируют сети Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке модернизируют водопровод и канализацию. На это уйдет 49 лет и 17,8 млрд рублей в ценах 2022 года или 46,5 млрд рублей с учетом инфляции. Четверть об общего объема вложат в первые годы - 4,3 млрд рублей. Из них 2 млрд пойдет на реконструкцию очистных сооружений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, построят и обновят 408 км сетей водоснабжения и 315 км водоотведения, 168 производственных объектов. В первую очередь займутся коммуникациями на Сырском Руднике и Северном Руднике. На НЛМК реконструируют сети водоотведения, заменят глубинные насосы на скважинах водозаборов. В районе ЛТЗ модернизируют самотечный коллектор, построят новый резервный водовод. От проспекта Победы до улицы Индустриальная проложат магистральный трубопровод. Модернизируют сети водоотведения Левобережья и частного сектора в центре города. Заменят сети в поселке Силикатный и районе НЛМК - улицы Санитарная, Волжская, Островского, проспект Мира и другие.

Работы планируют провести в рамках концессионного соглашения РВК-Липецк и мэрии. Администрация города как раз рассматривает это предложение. Так, муниципалитет сохранит свое имущество, инвестируя деньги, а также проконтролирует выполнение планов.

Напомним, что с начала года РВК-Липецк устранил более 550 утечек на сетях. Причина проблем - износ коммуникаций. Больше всего порывов фиксируют в старых районах Липецка.