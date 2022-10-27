Надзору за техническим состоянием спецтехники помогает «цифра»

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Как цифровизация облегчает работу инспектора и заявителя? Насколько важен институт наставничества и какие качества важны для эффективной работы в Инспекции? Об этом мы беседовали с руководителем Инспекции Гостехнадзора Липецкой области Сергеем Кузовлевым.

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- Сергей Борисович, в регионе большое количество агро- и дорожно-строительной техники, техническое состояние которой требует постоянного контроля…

- Это наша основная функция - надзор за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин, других видов техники и аттракционов. В Инспекции зарегистрировано по региону 28 тысяч 300 единиц самоходной техники и 85 аттракционов. По состоянию на октябрь 70% техники охвачено техническими осмотрами, 65% из которой признана исправной, а в АПК показатель составляет 87%. Кроме надзора Инспекция предоставляет восемь госуслуг, три из которых массовые социально значимые: госрегистрация самоходных машин, прием экзамена и выдача удостоверения тракториста-машиниста, а также технический осмотр техники.

- Насколько важна и востребована в вашей работе цифровизация?

- Проекты «по цифре» у нас реализуются давно. Сегодня доля предоставляемых госуслуг в электронном виде (через Единый портал) составляет 50%. Сейчас проводится перевод на цифровые административные регламенты. В Липецкой области Инспекция является участником пилотного проекта, и до конца года планируется завершение этой работы - регламенты трех массовых социально значимых услуг будут оцифрованы. Все это облегчит работу сотрудников, позволит решать вопросы оперативней. Теперь заявление, попадая в систему, автоматически обрабатывается, проверяется по системе электронного взаимодействия (с МВД, ФНС и т. д.). Мы сотрудничаем с МФЦ с 2013 г., и в этом году решили пойти дальше в рамках проекта бережливого производства - организовали электронный документооборот с МФЦ. Сведения заявителя там вносятся в программу, и через канал электронного взаимодействия заявление моментально попадает в нашу систему, где происходит его мгновенная обработка. Как если бы заявление попало с единого портала «Госуслуги». Данная наша разработка, представленная на выставке «Золотая осень», удостоилась «золота».

- Липчане регулярно и успешно участвуют в агропромышленной выставке «Золотая осень», где традиционна экспозиция Гостехнадзора. Каковы результаты этого года?

- На выставке «Золотая осень» была представлена экспозиция органов гостехнадзора России, где среди 15 регионов принимали участие и мы. Наша вторая тема, представленная на экспозиции, - «Внедрение принципов наставничества как инструмент эффективной адаптации государственного инженера-инспектора». Каковы ее основные моменты: за новичком, который принимается на работу с трехмесячным испытательным сроком, закрепляется опытный наставник. Причем наставляемый (для него составляется индивидуальный план) не находится в прямом подчинении у наставника, который, как правило, из другого района. Все это способствует быстрому вхождению в оптимальный режим работы. Эта тема по оценке конкурсной комиссии была удостоена серебряной награды. А общая копилка достижений Инспекции Гостехнадзора Липецкой области насчитывает уже 19 наград аналогичных экспозиций предыдущих лет.

- Сколько времени в целом отнимает процедура техосмотра, постановки на учет техники? Каков порядок?

- Срок предоставления массовых социально значимых услуг не может превышать 10 дней. Как правило, он меньше, это зависит, скорее, от местонахождения техники. Заявитель может подать заявление в МФЦ, через Единый портал госуслуг либо прийти в Инспекцию. Преимущества двух первых видов: МФЦ работает и в субботу, а портал - круглосуточно. После подачи и обработки заявления принимается решение об осмотре техники, согласовывается дата и место осмотра. После осмотра, если все в норме, данные вносятся в учетную систему, и выдается соответствующий документ. В дополнение к бумажному документу в личный кабинет заявителя на портале направляется свидетельство о регистрации, заверенное электронной цифровой подписью.

Ежегодно в конце года разрабатывается план ТО, согласованный с заявителями в районах. Они информируются через СМИ, наш сайт. Заявитель может подать заявление в любом районе региона, независимо от места регистрации.

- Сама процедура платная?

- Техосмотр является госуслугой, предусматривающей госпошлину за выдачу документа о прохождении ТО. Их два - свидетельство, если ТО, пройден успешно, и акт ТО если выявлены нарушения (они в нем указаны). В Липецком регионе сбор за проведение ТО составляет 300 руб. для самоходной машины и 150 руб. - для прицепа. Также в обязательном порядке платится госпошлина 400 рублей за каждую единицу.

- Часто ли бывают нарушения, каковы последствия?

- В целом люди понимают важность проведения техосмотра, для его проведения применяем средства технического контроля. Случаев нарушений-уклонений немного. К тому же используется система заблаговременного СМС-оповещения о необходимости проведения ТО. При эксплуатации техники без прохождения техосмотра предусмотрена административная ответственность - штраф для физлиц от 500 до 1000 руб., а для должностных - от 1500 руб. до 2500 руб.

Проведенный нами недавний опрос показал: 90% опрошенных высказались за сохранение ТО в отношении самоходных машин.

- Техническое состояние техники, как и ее безопасная эксплуатация, зависит во многом от профессионализма инспекторов. Какими качествами они еще должны обладать?

- От решений инспектора зависит жизнь и здоровье людей, состояние окружающей среды. Необходимые качества для работника Гостехнадзора - это, прежде всего, ответственность, компетентность, честность, открытость, принципиальность. Сотрудник Инспекции обладает разноплановыми знаниями: должен быть немного юристом, IT-специалистом, финансистом, поэтому ему необходимо непрерывно повышать свой уровень. Наши инспекторы постоянно проходят курсы повышения квалификации, организованные правительством региона, все это помогает успешно решать поставленные задачи.

- Что среди основных направлений работы в обозримой перспективе?

- Планов много. Это и завершение перехода на автоматизацию контрольно-надзорной деятельности, отказ от проведения плановых проверок. Будет акцент на профилактические мероприятия и надзор по управлению рисками нарушения обязательных требований.

С 1 ноября переходим (как и все в ЕАЭС) на оформление электронных паспортов машин. Будем развиваться, совершенствоваться - здесь пределов нет.

Владимир КУЛИК.

Фото из архива Инспекции Гостехнадзора Липецкой области