Финансовый рынок: эксперты фиксируют положительную динамику

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Вместе с Александром Матинко, управляющим банка «Открытие» в Воронеже, подводим итоги прошедшего года.

- Значительные колебания финансового рынка не стали переломными для банковского бизнеса. В 2022 году мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили продукты и услуги, с учетом новой реальности и сохранили всех своих клиентов. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития, - отмечает наш собеседник.

Если обратиться к цифрам, то кредитный портфель банка в Воронежской области в прошлом году преодолел 11 миллиардов рублей. Наибольший рост продемонстрировали кредиты бизнесу и ипотека. Объем средств, выданных частным лицам и организациям, превысил 6 миллиардов. Из них 4,5 миллиарда рублей — розничные кредиты (данный портфель вырос до 6,7 миллиарда, увеличившись с начала года на 53 %).

Поддержка представителей регионального бизнеса ведется совместно с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. В структуре портфеля юридических лиц 48% кредитов выдано производственным компаниям, 27% - предприятиям сферы торговли, 24% - прочим отраслям. Наибольший процент по малому и среднему бизнесу занимают предприятия реального сектора экономики. Объем средств, выданных в 2022 году малому и среднему бизнесу, составил 3,5 миллиарда рублей.

В ушедшем году жители региона выбирали сберегательную модель поведения, использовали все варианты размещения накоплений. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 7 миллиарда рублей (по объему накоплений населения – рост в 17%).

В целом, в 2022 году за продуктами банка в Воронежской области обратилось более 40 тысяч человек, а владельцами его карт в регионе является уже более 50 тысяч человек. Заметен и рост активных пользователей интернет-банка – их количество увеличилось на 15%.