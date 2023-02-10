В Воронежской области до конца года планируют сдать в эксплуатацию два современных дома-интерната для пожилых граждан

фото: Воронежская областная Дума

Информация была озвучена в ходе заседания круглого стола на тему «Реализация стратегии действий в интересах граждан старшего поколения: Активное здоровое долголетие как фактор роста продолжительности жизни», который состоялся в рамках рабочей поездки заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой в Воронежскую область.

фото: Воронежская областная Дума

Среди пунктов визита сенатора в регион было знакомство с работой Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Воронежской области, изучение опыта деятельности регионального Центра серебряного волонтерства по направлению активное долголетие, обсуждение с председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым вопросов совершенствования регионального законодательства в сфере соцподдержки граждан старшего поколения.

Одним из главных событий в ходе пребывания сенатора в регионе стал организованный на площадке Воронежской областной Думы круглый стол по вопросам сохранения активного долголетия, в рамках которого участники представили положительные наработки региона в этом направлении, которые могут быть тиражированы в масштабах всей России.

фото: Воронежская областная Дума

В заседании круглого стола приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, председатель думского Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, депутаты Воронежской областной Думы Елена Губина и Алексей Чернов, руководитель департамента соцзащиты области Ольга Сергеева, заместитель управляющего региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ Александр Меркулов, главный гериатр департамента здравоохранения Воронежской области Татьяна Черкашенко, руководители районных управлений соцзащиты населения, представители общественности.

Открывая заседание круглого стола, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что поддержка старшего поколения – один из важнейших приоритетов социальной политики государства.

– За последние годы на федеральном и региональном уровне были разработаны и действуют различные программы, которые ориентированы на улучшение социально-экономического положения пожилых граждан, повышение их социального статуса, активизацию их роли в жизни общества. И это не только стремление государства. Мы видим общественный запрос самих граждан старшего поколения на активное участие во всех сферах жизни, – подчеркнул спикер регионального парламента.

Он также отметил, что в регионе есть активная команда, работающая над реализацией социальной политики, неравнодушный депутатский корпус облдумы в этой сфере. Отдельно Владимир Нетёсов поблагодарил вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову.

– Многое в регионе получается, потому что у нас есть такой социально ориентированный сенатор, который поддерживает вот уже в течение долгих лет все наши инициативы, сама является инициатором многих проектов, направленных на поддержку старшего поколения, – сказал председатель Воронежской облдумы.

Он остановился на реализуемых в регионе проектах, направленных на работу с пожилыми гражданами. В частности, напомнил о пилотной программе по строительству домов-интернатов нового типа в регионе, внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами (во все формы работы по активному долголетию включено около 13 000 граждан старшего поколения), создание в регионе некоммерческой организации «Центр «серебряного» волонтерства» в рамках победы на Всероссийском конкурсе.

В свою очередь Елена Бибикова подробно рассказала о приоритетных направлениях стратегии действий на федеральном уровне, реализуемых в интересах граждан старшего поколения, и выразила уверенность, что по итогам круглого стола и обмена мнениями воронежские специалисты смогут дать опыт, полезный для анализа и более широкого внедрения в масштабах страны.

В частности, она отметила, что необходимость максимально широкой и разнонаправленной социальной работы с пожилыми людьми диктуется логикой: с каждый годом число граждан старшего поколения в стране, как и во всем мире, растет – по статистике к 2050 году 35% населения будут относиться к этой возрастной категории. Одной из основных задач здесь является устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни возрастных граждан, стимулирование их активного долголетия.

фото: Воронежская областная Дума

В ходе круглого стола обсудили приоритеты социальной защиты населения в Воронежской области и повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов. В частности, Воронежская область является рекордсменом по строительству домов-интернатов нового типа для пожилых граждан и инвалидов. За 10 лет построено 8 таких учреждений в разных районах области. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию еще двух подобных объектов в Хохольском и Нижнедевицком районах. При этом в новых проектах внедряется новое архитектурное решение – квартирный тип жилых помещений для максимального приближения к проживанию постояльцев в домашних условиях.

В рамках внедрения системы долговременного ухода в регионе, которая реализуется в 27 организациях соцобслуживания на территории 12 районов области, специализированными услугами охвачено почти 3,4 тысячи человек.

В 2022 году в регионе стартовал пилотный проект по организации восстановления пожилых людей после травм и болезней для возвращения к самостоятельной жизни. Здесь тоже есть позитивные результаты: из участвующих в проекте 123 человек у 112 наблюдается положительная динамика.

фото: Воронежская областная Дума

В ходе круглого стола председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова осветила вопросы деятельности Комитета, взаимодействия депутатского корпуса с профильными органами исполнительной власти в рамках работы с гражданами старшего поколения, поддержку реализации программ, направленных на сохранение активного долголетия воронежцев.

Участники также обсудили организацию ухода за пожилыми людьми и инвалидами в стационарных организациях социального обслуживания, развитие гериатрической службы в Воронежской области, практические наработки при реализации проектов с участием серебряных волонтеров.