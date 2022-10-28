Взаимодействие энергетиков «Россети Центр» и бизнес-сообщества Липецкой области направлено на упрощение условий технологического присоединения

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В рамках договоренностей, достигнутых губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским, представители энергетической компании провели встречу с бизнес-сообществом региона, где обсудили изменения в нормативно-правовых аспектах.

Новшества в законодательстве связаны с выходом поручения Правительства РФ о сокращении сроков подключения к электросетям предприятий малого и среднего бизнеса, а также обусловлены введением новых тарифов на техприсоединение.

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» участвует в реализации пилотного проекта «Региональный инвестиционный стандарт», призванного снизить барьеры для бизнеса, в том числе касающихся доступности и прозрачности технологического присоединения к сетям.

Также представители компании участвуют в Коллегии по рассмотрению актов о неучтённом потреблении, созданной для оперативного разрешения возникающих спорных вопросов между энергетиками и представителями бизнеса в досудебном порядке. Итоги работы Коллегии находятся на контроле у органов исполнительной власти.

«Совместная работа с Правительством области в рамках утвержденного законодательства, которую мы активно проводим, направлена на разработку прозрачного механизма взаимодействия с энергокомпанией и существенное сокращение сроков техприсоединения. Все решения мы принимаем исходя из интересов и жителей региона и представителей бизнес-сообщества», – отметила заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» Владислава Резакова.

Фото «Липецкэнерго»