Мнение экспертов: очевидно, финансовая ситуация в еврозоне продолжает ухудшаться

В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% в соотношении в 2021-м годом, а в октябре должна превысить 10%.

- Эта ставка означает, что в реальности она теперь - 8%, - комментирует ситуацию Кирилл Кононов, экономист «Открытие Research» по международным рынкам.

Эксперт подчеркивает: основные инфляционные факторы не подвержены воздействию политики ЕЦБ, и более серьезное ужесточение могло бы лишь разбалансировать финансовую систему, не улучшив при этом положение нефинансового сектора

- ЕЦБ также поддерживает реальную ставку на низком уровне из-за высокой кредитной нагрузки и необходимости поддерживать текущую экономическую активность. Сейчас европейские предприятия активно наращивают кредиты для поддержания операционной деятельности – покупки подорожавших промежуточных товаров и сырья. Быстрое повышение ставок могло бы привести к остановке производства на части из них.

В своем пресс-релизе ЕЦБ отмечает, что в 3 квартале экономическая активность снизилась и скорее всего продолжит снижаться в ближайшие полгода. Макроэкономические изменения оказались хуже ожиданий и это, вероятно, вынудит ЕЦБ и дальше продолжать мягкую денежно-кредитную политику.

В целом, повышение ставки оказалось ожидаемым – рынок даже закладывал небольшую вероятность повышения ставки на 1 процентных пункта, - резюмирует Кононов.