Липецкие энергетики провели экскурсию для студентов Липецкого металлургического колледжа

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В рамках профориентационной деятельности специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели для студентов Липецкого металлургического колледжа обзорную экскурсию по предприятию с посещением музея филиала и Центра управления сетями.

В музее «Липецкэнерго» будущие энергетики узнали о том, когда на территории Липецкой области появилось первое электричество, сколько ГЭС было построено на липецких реках, как формировалась энергетическая система края и зачем в музее энергетики хранится березовая ветка. Наиболее любознательные, смогли почувствовать энергетику профессии, примерив на себя форму электромонтера.

О современных технологиях, внедряемых в «Липецкэнерго», будущие энергетики узнали из видеороликов, транслируемых на сенсорном столе.

Завершилась экскурсия демонстрацией современных технологий, применяемых в энергетике, на примере Центра управления сетями (ЦУС). Специалисты ЦУСа показали ребятам возможности применяемых информационных систем, позволяющих дистанционно управлять работой электросетевого комплекса всего региона.

На память о состоявшейся экскурсии у ребят остались уникальные селфи – ведь только в музее «Липецкэнерго» можно не рискуя жизнью сфотографироваться рядом с настоящей опорой линии электропередачи и дотронуться руками до гирлянды изоляторов.

«Мы надеемся, что экскурсионный формат знакомства с деятельностью электросетевого предприятия станет мотивацией для ребят, чтобы после обучения прийти работать в «Липецкэнерго». Нам нужны заинтересованные, грамотные специалисты, так как впереди немало задач по развитию липецкой энергосистемы, связанных прежде всего с ее автоматизацией, переходом на уровень «умных сетей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»