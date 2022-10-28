«Ростелеком» приглашает липчан бесплатно обучиться интернет-грамотности в проекте «IT-семья»

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Липецкий филиал «Ростелекома» и Центр цифрового образования «IT-куб» запустили второй сезон просветительского проекта «IT-семья». Его участникам — людям возраста 55+ вместе с их внуками от 7 до 16 лет — предстоит командное обучение работе с компьютером и интернет-ресурсами. Проект реализуется при поддержке управления образования и науки, а также управления социальной политики Липецкой области. Занятия начнутся 14 ноября.

В ходе обучения семейные команды научатся пользоваться электронной почтой, цифровыми сервисами банков и другими полезными приложениями, и ресурсами. Дети и взрослые совместно освоят азы кибербезопасности, научатся создавать надежные пароли и защищать свои данные в социальных медиа. После каждого урока команды выполнят задания, за которые преподаватели выставят баллы. Пары участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам проекта, получат призы от организаторов. В качестве бонуса 10 лучших пар участников смогут попробовать себя в роли блогеров.

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Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Есть мнение, что люди разных поколений всё больше отдаляются друг от друга, и виной тому технологии — соцсети, смартфоны. Да, взрослые и дети в одной семье иногда говорят на разных “цифровых” языках, а разный уровень владения гаджетами становится барьером для общения. Но это препятствие легко устранить. Процесс совместного обучения поможет объединить бабушек, дедушек и внуков — первый сезон проекта “IT-семья” это наглядно продемонстрировал».

Ирина Малько, директор Центра дополнительного образования Липецкой области:

«Образовательная программа первого сезона "IT-семьи” получилась доступной и полезной. Этот проект дает возможность объединить, сплотить старшее и младшее поколение в семье, найти общие интересы».

Стать участником проекта можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке, размещенной на сайте «IT-куба» или в группе «ВКонтакте». Также заявку можно подать через проект управления соцполитики региона «Активное долголетие».

Заявки принимаются до 13 ноября. Занятия будут проходить в течение месяца в онлайн-формате. Очный мастер-класс и финал состоятся 22 декабря.

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Фото предоставлено пресс-службой Липецкого филиала.