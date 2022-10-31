Фонд «Милосердие» помог провести конкурс среди лидеров НКО Белгородчины

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Благотворительный фонд «Милосердие» помог организовать в Белгородской области первый региональный конкурс среди лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений. Проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает фонд.

Идею провести конкурс предложил Алексей Циммерман - руководитель старооскольской НКО «Муниципальный институт развития некоммерческих организаций». По его мнению, это поможет продвижению наиболее успешных лидеров социальных инноваций и наладит кооперацию между ними. Как считает Алексей, часто местные НКО имеют слабое ресурсное обеспечение и решают свои узкие задачи, которые не пересекаются с интересами других участников некоммерческих объединений. Конкурс может стать для них дополнительным источником экономии времени и ресурсов, поможет установить личные связи и рабочее сотрудничество.

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«В ряде организаций накоплен огромный опыт реализации социальных проектов, оказания услуг, фандрайзинга и управления с учетом специфики целевых аудиторий и источников финансирования, - прокомментировал Алексей Циммерман, - Многие наши коллеги хотели бы активнее обмениваться идеями и ресурсами, иметь возможность получить дружеский совет и рекомендацию».

Организованный на средства гранта региональный конкурс «#ОтЛичное Дело» прошел в три этапа с июня по октябрь. Заявки на участие поступили от более 40 НКО, к очному этапу конкурса были допущены 20 из них.

Финалисты конкурса участвовали в деловой игре «Конструктор социальных проектов», а также под руководством практического психолога учились сообща создавать устойчивые системные решения социальных проблем в ходе интенсива «Командообразование».

«Этот проект открывает качественно новый уровень развития нашей программы, – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Мы не только растем сами, но и помогаем коллегам из других общественных организаций становится профессиональнее и эффективнее. Конкурс показывает новые возможности и механизмы для взаимодействия, обмена опытом и взаимопомощи между НКО, инициативными группами и социальными предпринимателями. Тем самым мы создаем воронку для социально-преобразующего инвестирования и масштабирования лучших проектов на благо развития многих регионов».

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Победителю и призерам финального этапа вручили ценные подарки, а всем участникам - памятные призы с символикой конкурса. Лучшие практики работы НКО станут материалом для создания мотивирующих видеороликов. В дальнейшем авторы проекта планируют сделать конкурс «#ОтЛичное Дело» ежегодным, расширить его географию и увеличить число участников.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».