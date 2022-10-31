Фонд «Милосердие» развивает северную ходьбу

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Липецкий клуб северной ходьбы «Пять шагов к здоровью!» - совсем молодой. Он создан в июле 2022 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя».

Поддержку оздоровительной группе оказывает фонд «Милосердие». В рамках программы «Мы рядом» любителям ходьбы помогли приобрести спортивное и музыкальное оборудование для регулярных тренировок.

По мнению специалистов, занятия северной ходьбой не имеют противопоказаний и доступны человеку любого возраста. Легко выполняемые движения не требуют больших усилий и специальной физической подготовленности.

Сейчас в активе клуба до 20 человек. Занятия проводятся два раза в неделю. Их ведут профессиональные инструкторы. А число желающих посетить занятия северной ходьбой постоянно растет.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».