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Экономика10 февраля 2023 7:40

В «Липецкэнерго» прошла Стратегическая сессия по концепции нулевого травматизма

В мероприятии приняли участие более 30 сотрудников
Источник:kp.ru
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В филиале ПАО «Россети Центр»«Липецкэнерго» состоялась Стратегическая сессия по внедрению Концепции нулевого травматизма. В мероприятии приняли участие более 30 сотрудников: руководители структурных подразделений исполнительного аппарата и начальники районов электрических сетей.

Модераторами стратегической сессии выступили заместитель главного инженера по производственной безопасности производственному контролю ПАО «Россети Центр» Дмитрий Рыбников и начальник департамента производственной безопасности и экологической политики ПАО «Россети Центр» Павел Астафьев.

Основная цель мероприятия – принципиальное изменение подхода к работе по охране труда. Для этого необходимо изменить образ мышления персонала и ликвидировать барьеры между работниками и руководителями.

В ходе решения практических кейсов участники обсудили риск-ориентированный подход в Концепции нулевого травматизма, акцентировав внимание на роли лидера в его реализации.

«Уверен, что подобные мероприятия помогут не только посмотреть на причины травматизма с другой стороны, снизить уровень травматизма, но и в конечном итоге поддерживать его на нулевом уровне», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС