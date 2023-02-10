Игорь Маковский встретился с производственным персоналом филиала «Удмуртэнерго»

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С электромонтерами и рабочими из 11 районов электрических сетей «Удмуртэнерго» генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел встречу в главном здании филиала в Ижевске.

Всего в мероприятии приняли участие 159 человек. На встрече также присутствовали участники СВО и специального проекта по восстановлению энергоснабжения Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

Открывая встречу, генеральный директор поблагодарил коллектив за высокие результаты 2022 года и успешное прохождение осенне-зимнего периода, рассказал о текущей деятельности компании в условиях внешних вызовов, созданных действиями недружественных стран, а также о самоотверженном труде энергетиков на приграничных и новых территориях.

Игорь Маковский подчеркнул: «Мы достойно преодолели пандемию, и этот опыт позволяет нам добиваться высоких результатов в изменившейся ситуации. Мы сразу осознали – по-прежнему уже не будет. В условиях внешних вызовов компания усилила социальную защищенность работников, уделяя особое внимание призванным и ушедшим добровольно для участия в спецоперации и их семьям».

Одной из обсуждаемых тем стало проведение мероприятий в рамках Года молодого специалиста. Игорь Маковский, отметил, что обучение и адаптирование работников в возрасте до 35 лет – основная цель на ближайший год. Совместно с усилением позиций молодежи была поднята тема развития компетенций в области информационных технологий и тех широчайших возможностей, которые это направление открывает для будущего отрасли.

«В филиале уже сформирован сильный кадровый потенциал, очень важно его укреплять и развивать. Ведь именно от профессионализма коллектива зависит качество и надежность функционирования электросетевого комплекса, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов, свет и тепло в домах жителей», – заявил Игорь Маковский.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»