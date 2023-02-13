10 тысяч школьников и студентов приняли участие в профориентационных программах НЛМК

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В 2022 году в профориентационных программах Новолипецкого металлургического комбината приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов Липецка. Программы, разработанные специалистами комбината, помогают определиться с выбором профессии, получить первые навыки в специальности и адаптироваться к условиям производства.

«Комбинаториум: построй свою карьеру!» и «Металлургический квест» стали самыми популярными у школьников. Настольные игры помогли узнать больше о компании и о возможностях построить карьеру с НЛМК.

Социальный проект «Корпорация Дети» в 2022 году состоялся в третий раз. Он объединил около 200 школьников. Это дети-сироты и дети сотрудников НЛМК. 10 месяцев опытные наставники и ведущие эксперты помогали им определиться с выбором будущей профессии. Учили составлять резюме и проходить собеседование, знакомили с трендами на рынке труда. Специальное тестирование помогло выбрать подходящую сферу деятельности, а ознакомительные стажировки закрепить это решение.

Пилотным проектом в прошлом году стало обучение школьников на рабочие профессии. Участники получили сертификаты слесаря-ремонтника и контролера в производстве черных металлов. Документ дает баллы при поступлении в базовые учебные заведения, а также право на стипендию от НЛМК.

Проект «Профессиональный Старт» весь год знакомил учеников 9-х классов с приоритетными для НЛМК профессиями и специальностями, а «Класс НЛМК» помогал бесплатно подготовиться к ОГЭ по математике. Участники также проходили профориентационные тренинги и тематические матер-классы в лабораториях учебных заведений.

1500 студентов прошли практику на НЛМК. В 2022 году появилась возможность во время практики пройти и профессиональное обучение по приоритетной для комбината рабочей профессии.

25 выпускников базовых учебных заведений НЛМК пришли работать в компанию после целевого обучения. В этом году проект продолжится, перечень направлений расширили. Целевые договоры смогут заключать будущие станочники, машинисты кранов, электромонтеры и металлурги.

Узнать о программах НЛМК для школьников и принять в них участие можно в социальных сетях и на сайте НЛМК в разделе «Карьера».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.