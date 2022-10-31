Скидки, кино и настроение: идеальный семейный понедельник

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Подарки, скидки, впечатления – в коллаборации с партнерами оператор вновь делает первый день недели по-настоящему насыщенным. Акция «Понедельники Tele2» действует для всех абонентов компании до 21 ноября.

Понедельники бывают разными, однако каждый из них можно наполнить приятными и полезными мелочами. Чтобы создать хорошее настроение у всех членов семьи и дать неделе продуктивный старт, воспользуйтесь идеальным комбо из трех бонусов от партнеров оператора:

– Скидка 100 рублей на топливо от сервиса Яндекс Заправки. Это не только выгодное, но и очень удобное решение: платить можно прямо через приложение – а значит, не нужно идти на кассу и ждать в очереди. Заправиться можно по пути, выбрав на карте ближайшую АЗС и построив до нее маршрут.

– Скидка 10% на покупку от 2000 рублей в магазинах «Лента» или на заказ от 3000 рублей в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток». Продумать меню и закупиться сразу на неделю – это практично, ведь можно и сэкономить, и вычеркнуть походы в магазин из списка дел в другие дни, освободив немного ценного времени для близких.

– Доступ к просмотру одного из фильмов каталога новинок проката и рейтингового кино в видеосервисе Wink. Провести вечер в уютном семейном кругу за просмотром увлекательной киноленты – это действенный способ снять напряжение и создать особую атмосферу. В один из понедельников вместе с детьми можно посмотреть фильм «Волк и лев» (2021), который не только затрагивает актуальные проблемы, но и завораживает красотой пейзажей. А для поднятия настроения и веселого семейного вечера, например, отлично подойдет комедия «Дедушка нелегкого поведения» (2020) о противостоянии поколений. Любители небанальных историй оценят драму «Королевская игра» (2021), основанную на новелле австрийского писателя Стефана Цвейга.

К слову, каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 21 ноября 2022 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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