Черный водяной кролик украсит улицы Липецка к Новому году 2023

Липчане проголосовали за концепцию новогоднего оформления города Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке завершилось голосование за лучшее оформление города к Новому году 2023. Большинство поддержали проект Дарьи Морковиной - студентки 4 курса Института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. В основе концепции - черный водяной кролик, который спешит поздравить липчан с наступающим праздником. Цвета - красные и зеленые.

Символ 2023 года появится на улицах областного центра. Бизнес-сообщества украсят торговые точки в стиле концепции. Кролик Дарьи будет радовать горожан с витрин магазинов и остановочных павильонов, создавая новогоднее настроение.

Кстати, в голосовании 2 место занял проект с отсылкой к советским открыткам. Третье - достопримечательности города в сувенирном шаре. Всех их пригласят на встречу в мэрию. Авторы получат подарки от спонсоров.