Поставщики услуг связи вводят удобную схему оценки выполненных работ

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С помощью простой формы клиенты провайдера из регионов Центральной России смогут в онлайн-режиме оставлять свои комментарии и выставлять оценки специалистам монтерам техподдержки. Сервис пришел на смену автоматическому голосовому оповещению, возможности которого были ограничены.

Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом региона «Запад» ПАО «Ростелеком»:

«Компании важно знать, как оценивают нашу работу клиенты. С помощью новой формы оценки мы сможем оперативно получать обратную связь и свести к нулю число нерешенных проблем. Звонки службы автоматического голосового оповещения не всегда поступали в удобное для клиентов время, а онлайн-форму можно заполнить в любой момент».

Новая схема оценки выполненных работ выглядит следующим образом. После выполнения заявки специалистом компании клиенту приходит СМС со ссылкой на короткую форму опроса. С ее помощью абонент сможет сообщить, решена ли его проблема, оставить комментарий о работе сотрудника техподдержки и поставить ему оценку от одного до пяти баллов.

Ирина Гаврилина, клиент «Ростелекома» из Твери:

«Я и в работе, и в повседневной жизни всё меньше пользуюсь голосовыми вызовами: мне удобнее общаться текстовыми сообщениями. Тем более, что в этом случае важная информация не пропадает из-за шума или помех. Новую форму оценки техников уже успела опробовать: вызывала специалиста заменить кабель, который погрызла моя собака. Всё было сделано быстро и на пять баллов — так в опросе и указала».

Фото предоставлено «Ростелеком»