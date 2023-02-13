Если терпение лопнуло: когда и как сменить управляющую компанию

.

- Юрий Сергеевич, во многих ли домах произошла смена УК в прошлом году, были ли случаи фальсификации, отказа?

- За 2022 год внесено 1354 записей с целью включения или исключения из реестра лицензий региона сведений о многоквартирных домах Липецкой области. Здесь и дома, назначаемые по конкурсу муниципалитетами, и застройщики, которые сами выбирают себе УК, и где жильцы сами принимают решение.

Зачастую жители опасались принимать решения по смене УК, нередко сами УК проводили смену в своих интересах. То есть компанию закрывали, открывая другую, с прежними управленцами и бенефициарами. Инспекция вскрывает случаи фальсификации протоколов общих собраний. ГЖИ обратилась в правоохранительные органы для принятия мер по 17 протоколам общих собраний собственников МКД. Мы увидели, что примерно в 100 домах люди реально сменили управляющую компанию. В то же время инспекцией отказано во внесении изменений в реестр по 206 МКД за несоблюдение требований жилищного законодательства.

- Какие причины для смены УК?

- Напомню, что именно жители являются работодателями для управляющей компании, у них есть полное право, как нанять, так и сменить компанию. С УК, которая годами не решает проблемы и ставит целью лишь сбор денег – вопрос решается только ее сменой. Собственники помещений в МКД вправе на общем собрании принять решение о расторжении договора управления с данной компанией, выборе новой УК с заключением договора управления и установления размера тарифа за содержание и ремонт жилого помещения с учетом предложений УК.

- То есть договор управления расторгается в случаях…

- По соглашению сторон, по решению суда (при существенном нарушении договора одной из сторон), при наличии такого условия в договоре.

Собственники могут это сделать и в одностороннем порядке, приняв на общем собрании решение по изменению способа управления домом, выборе другой УК или в случае не исполнения условий договора управления действующей УК.

- Ситуация улучшается после смены УК?

- Мы реально обзванивали жителей, анализировали ситуацию. После смены УК количество обращений в Госжилинспекцию уменьшилось в 2 раза. То есть жители в большинстве находят коммуникацию с новой УК. Если же собственников не устроит и новая УК, они на общем собрании могут выбрать другую.

К примеру, в доме на Московской, 57Б у людей кончилось терпение (проблемы с подвалом). Нашлась компания, которая предложила тариф 16 руб, но впоследствии оказалось, что на выходе жильцы не получают качественные услуги. В итоге собственники нашли новую достойную компанию (хотя тариф был уже 28 руб). Просто с ней были установлены доверительные отношения – директор УК с самого начала разложил «по полочкам» ситуацию, всю экономику по дому, какие обязательства – в результате все прозрачно и понятно. Нередко, когда жители собираются менять УК, та начинает цепляться, пытаться оспорить, «нарисовать» новый протокол. Но если жители определились – мы их будем защищать. А управляющим компаниям надо понять – либо им брать в управление столько домов, сколько им по силам, либо уходить с рынка.

- Каков алгоритм действий для смены УК?

- Во-первых, провести общее собрание собственников помещений. Если ранее достаточно было большинства голосов от проголосовавших (на выходе это составляло 25% собственников), то сейчас для смены УК необходимо 50% + 1 голос от общего количества собственников. С сентября 2021 года в ГИС ЖКХ реализована возможность проведения общего собрания собственников в электронной форме.

Во-вторых, в течение 5 рабочих дней уведомление о решении расторгнуть договор с приложением копии такого решения надо направить в организацию, ранее управлявшую МКД, и в орган госжилнадзора. В течение 3 рабочих дней с прекращения договора управления, УК обязана передать вновь выбранной УК техдокументацию на МКД и иные документы, ключи от помещений общего пользования, технические средства и оборудование и т.д. Иначе возникает ответственность в размере 250 тыс рублей.

И в третьих, заключить договор с новой УК. Он заключается в письменной или электронной форме (с использованием системы ГИС ЖКХ) сроком не менее года и не более 5 лет.

- Чтобы вы порекомендовали жителям при выборе, взаимоотношениях с УК?

- Если у УК открытый подход в работе с жителями – это уже определенный показатель доверия. В первую очередь надо понимать – все пожелания должны отражаться в договоре, который заключается с жильцами. Договор на управление предусматривает права и обязанности, перечень работ, которые УК должна выполнять согласно установленному тарифу. Если жильцы МКД поставили минимальный тариф, надо понимать, что будет и минимальный перечень работ. Остальное – за дополнительную плату, которая должна быть отражена в договоре. Тариф должен реально отражать объем тех услуг, которые оказываются на доме.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено ГЖИ.