В 2022 году «Липецкэнерго» инвестировало в развитие энергокомплекса Липецкой области 1,9 млрд рублей

.

В 2022 году филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» направил на реализацию инвестиционной программы порядка 1,9 млрд рублей. В рамках данного финансового объема построено более 300 км линий электропередачи и введено порядка 27 МВА трансформаторной мощности

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности стали автоматизация Липецкого района электрических сетей (РЭС) и реконструкция сетей 0,4-10 кВ по Липецкой области для повышения надежности и качества электроснабжения.

В рамках трансформации Липецкого РЭС проведена модернизация 25 фидеров (участков линий электропередачи) 6-10 кВ и 6 подстанций 35 кВ, установлено 30 реклоузеров – устройств автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП.

Неотъемлемым элементом интеллектуализации сетей стало внедрение современных приборов учета. К настоящему времени порядка 16 % точек учета электроэнергии в зоне ответственности «Липецкэнерго» оснащены «умными» счетчиками.

В 2022 году электроэнергия предоставлена более 4 тыс физических и порядка 700 юридическим лицам. Крупнейшим объектом техприсоединения стал дрожжевой завод ООО «Ангел Ист Рус» – предприятие китайского инвестора, одного из лидеров мировой индустрии, которое работает в Данкове с февраля 2019 года. Для обеспечения возросших энергетических потребностей заводу предоставлено 4,8 МВт дополнительной мощности.

В числе проектов, имеющих важное социально-экономическое значение, также технологическое присоединение рекреационного кластера «Зеленый остров», реализованного в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» и призванного стать драйвером регионального туризма и культурной жизни Липецка.

В прошедшем году продолжилось строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории. На эти цели направлено порядка 461 млн рублей (рост на 57 % к 2021 году). Для выполнения обязательств компании по заявкам льготников построено и реконструировано более 167 км линий электропередачи и обеспечено 16 МВА трансформаторной мощности.

«Приоритетом выполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, неизменно остается развитие региона и повышение качества и надежности электроснабжения его жителей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» -«Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»