Дела сердечные: на первое место карьеру ставит совсем немного россиян

70% женщин и 65% мужчин отмечают День всех влюбленных.

Согласно результатам опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах», 53% женщин и 50% мужчин полагают, что любовь и работа одинаково важны в жизни. В любовь в приоритете примерно у трети представителей обоих полов, и лишь 8% женщин и 10% мужчин полагают, что работа и карьера важнее.

Грядущий 14 февраля традиционно празднуют 70% женщин и 65% мужчин. К слову, лишь 28% женщин и 32% мужчин отмечают День всех влюбленных каждый год. Что касается принципиальных противников, то среди них чуть больше мужчин, чем женщин: 29% против 27%.

Если говорить о подарках, то большинство россиян и россиянок хотели бы получить в этот день в качестве подарка что-нибудь недорогое и романтичное. Именно так и поступает 63% женщин и 54% мужчин из числа тех, кто дарит подарки. Что касается расходов, самые крупные сегменты выглядят так: 29% хотят уложиться в 1000 рублей, от 1 до 3 тысяч намерены потратить 34% опрошенных, а 3-10 тысяч -15%.