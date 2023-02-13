На фестивале «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске угощали ухой из казана и пирогами

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецкой области прошел ежегодный фестиваль зимней рыбалки «На Дону стоим, рыбой славимся!». Центром веселья стал парк Задонска в районе пляжа. Там установили сцену, фотозоны.

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Рыбаки, устроившись на реке Дон, занялись любимым делом. А чтобы они не заскучали, организаторы мероприятия объявили несколько конкурсов: на самый богатый улов, на самую крупную рыбу. Также участники на скорость бурили лунки.

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В это время в парке гремела музыка, выступали местные творческие коллективы. Артисты пели, танцевали. Гости с удовольствием участвовали в различных соревнованиях, причем как взрослые, так и совсем малыши.

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Но не только активностями согревались пришедшие. Прямо в парке в большом казане сварили уху. Попробовать блюдо могли все желающие, причем бесплатно. По традиции на фестивале развернулись десятки столов со всевозможными угощениями: пирогами, котлетами, канапе, тарталетками, рулетами, красной и черной икрой. Все блюда объединил один обязательный ингредиент - рыба. Всей этой вкуснотищей с собравшимися тоже делились бесплатно. Там же стоял пункт приема гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!» в Задонске Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В финале мероприятия наградили рыбаков и участников конкурса «Лучшая уха».

- Приезжаем из Липецка на этот фестиваль уже в третий раз, - поделилась с lipetsk.kp.ru Татьяна. - Тут всегда весело, атмосферно, угощают вкусной ухой, понравился пирог. Очень красивый торт в виде рыбы увидела на одном из столов. Приятно, что из года в год фестиваль не передает удивлять. В следующем году приедем вновь.