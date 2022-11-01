Народный участковый Липецкой области наказывает хулиганов и отбивается от бойцовских собак

Игорь Селезев стал самым народным участковым Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Старший лейтенант полиции Липецка Игорь Селезов вышел в финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022». Он стал лучшим в регионе, набрав 619 голосов. Липчанин представит регион на федеральном уровне. Финальное онлайн-голосование уже стартовало в этот вторник 1 ноября.

НАРУШИТЕЛЕЙ ВЫЯВЛЯЮ И НАКАЗЫВАЮ СРАЗУ

По словам Игоря Селезова, он с детства мечтал служить в органах. После школы он поступил в Воронежский институт МВД России. Мужчина добился своего и в 2018 году стал участковым УМВД России по Липецку. Ненормированный рабочий день, отработка материалов по заявлениям, посещение подучетных семей, общение с жителями – таков график полицейского, отвечающего за спокойствие и безопасность в Левобережье.

- Пристальное внимание уделяю приезжим, - поделился старший лейтенант. – Если иностранные граждане поселились на моем административном участке, стараюсь как можно быстрее с ними познакомиться. Нарушителей выявляю и наказываю сразу, добропорядочным стараюсь оказать необходимую помощь. Да и вообще всех, кто нуждается в исправлении, ставлю на этот путь. Цель у меня одна – сохранить на участке порядок.

Почти всех потенциальных нарушителей Игорь Селезов знает в лицо. Поэтому хулиганы стараются лишний раз не привлекать внимание участкового. Конечно, не всегда все гладко. Например, случаются мелкие кражи из магазина.

- Работаем в команде,- рассказала директор супермаркета Ирина Чурилова, - участковый никогда не отказывает в помощи, всегда приезжает. Есть граждане, которые идут мимо кассы, не оплатив товар. Как раз в этом случае в дело вступает Игорь Селезов. И в большинстве случаев злоумышленников находит!

Липчанин Игорь Селезев поборется за звание «Народный участковый - 2022» Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ОПАСНОЕ ДЕЖУРСТВО: ЛИПЧАНИН НАТРАВИЛ БОЙЦОВСКУЮ СОБАКУ

Конечно, работа в полиции связана с риском. Иногда приходится усмирять разбушевавшихся дебоширов. Редко, но бывают и более серьезные ситуации. Так, год назад Селезов вместе с напарником пришли проверить поднадзорного. Пьяный липчанин не был готов к встрече и натравил на них бойцовскую собаку породы «стаффордширский терьер».

- Мы решили оружие не применять, так как дело было в общежитии при большом скоплении людей, - вспоминает участковый. - Несмотря на раны от укусов, скрутили и собаку, и ее хозяина. В итоге мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело.

Полицейский считает, что самое важное в его работе - это помощь людям. Он уверен, откликаться необходимо на каждую просьбу, даже если она кажется незначительной. Ведь для человека это может оказаться серьезной поддержкой.

Поддержать Игоря Селезова липчане могут на сайте «КП» по ссылке. Голосование продлится до 10 ноября .