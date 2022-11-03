«Зеленый проект» НЛМК развивается: на тысячу деревьев в Липецке осенью станет больше

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Осенний этап программы озеленения липецких улиц и дворов при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» вышел на финишную прямую. С начала сентября в Липецке высажено свыше тысячи деревьев и кустарников. Улицы, дворы и скверы города станут наряднее благодаря елям, липам, кленам, различным видам можжевельника, сирени и спиреи.

Старт озеленения улиц областного центра начался весной. Тогда восстанавливался зеленый фонд Левобережного района, затем посадки зеленых насаждений переместились в новые микрорайоны.

Активные работы по озеленению охватили почти все районы города и продлятся до глубокой осени. Точки озеленения выбираются совместно с городским «Зеленхозом».

Сто новых лип за день

Очередная аллея из лип недавно появилась на улице 50 лет НЛМК. Высаженные волонтерами сто лип стали финальным этапом благоустройства открытой после реконструкции магистрали.

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- Здесь все сложилось – улица 50 лет НЛМК (и наш учредитель НЛМК), Фонд недавно переехал в новое здание на этой улице, плюс 100-летний юбилей горсовета в этом году, - замечает директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Постоянно занимаемся комплексным озеленением городских пространств – для жителей это очень важно. До конца года совместно с волонтерами Фонда планируем высадить свыше трех тысяч различных деревьев и кустарников.

Аллею высаживали десятки добровольцев – волонтеры, жители близлежащих домов, депутаты.

Ольга Тимохина, начинающий волонтер НЛМК, пришла вместе с сыном - шестиклассником. Юный Егор старался вовсю – на подобной акции он впервые и заметно горд тем, что вносит и свою лепту.

- Решили сделать доброе дело, сын учится во 2-й смене и пока есть время, хотим сделать что-то полезное для Липецка. Заодно и молодое поколение приобщается к труду, - с улыбкой комментирует Ольга.

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Не скрывает эмоций и активно принимавшая участие в акции депутат облсовета Ольга Митрохина:

- Открылась долгожданная дорога и приятно, что посаженные 100 лип украсят наш город – деревьев много не бывает!

Поддержал коллегу и депутат горсовета Игорь Подзоров:

- Липы - символ города, Липецк растет, преображается, ему надо много зелени. Наши руки, средства Фонда и желание горожан сделать город красивее должны сочетаться – потому мы здесь.

Несмотря на осеннюю слякоть, для высадки деревьев это благоприятная пора. В этом «на все 100» уверены сотрудники липецкого «Зеленхоза», который плотно сотрудничает с Фондом около 4-х лет.

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- Это очень удачное время для посадки – вегетационный период закончен, деревья сажаются с комом и безболезненно перенесут зиму, - поясняет и.о. директора МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева. – Липа очень устойчива к городским условиям, дерево с раскидистой кроной, которую можно будет формировать в виде шара, куба. Весной деревья расцветут и будут радовать жителей.

Когда «Прочный сплав» - деревья по осени считают

Фонд «Милосердие», организовавший летом забег «Прочный сплав», обещал высадить в городе 500 деревьев – по числу участников забега. И свое намерение не просто выполнил – перевыполнил. После «100 лип за день» состоялась новая акция по высадке деревьев - по улице Шерстобитова. Во дворе, окруженном многоэтажками, были высажены десятки рябин, лип, кленов, елей и каштанов.

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- Эта территория попала в программу «Мой двор» комплексного благоустройства. Здесь не только устанавливаются игровые комплексы, но и ведется активное озеленение, - поясняет депутат 36 избирательного округа горсовета Алексей Харин. – Мы тесно сотрудничаем с ТОС, с Фондом, очень радует отзывчивость и неравнодушие жителей домов, которые помогают в благоустройстве. Программа озеленения новых микрорайонов будет продолжаться, и сегодняшняя акция тому подтверждение.

На «садовые работы» пригласили спортсменов, принимавших участие в «Прочном сплаве». Несмотря на капризы погоды, помимо волонтеров НЛМК, сотрудников Фонда «Милосердие» и «Зеленхоза» пришли помочь и местные жители.

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- Занимаюсь северной ходьбой с единомышленниками в любое время года, так что ненастье нам не помеха, к тому же все делаем доброе дело – помогаем в озеленении. Хотим, чтобы наш город стал уютней, красивей, экологичней, - пояснила активистка Елена Ледовских.

Владимир КУЛИК. Фото автора.