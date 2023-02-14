Игорь Артамонов: Теннисом хотят заниматься и дети, и взрослые – секции у нас переполнены

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Говорили о перспективах развития этого вида спорта в регионе.

Как отметил губернатор, интерес к теннису в Липецкой области растёт. Этим видом спорта хотят заниматься люди разных возрастных категорий. Руководитель региона подчеркнул, что сейчас очень велика востребованность площадок для игры в теннис.

«Будем стараться строить крытые теннисные корты. Тогда тренироваться можно будет круглый год без потери игровой практики», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Шамиль Тарпищев выразил заинтересованность в появлении таких объектов в регионе и сообщил, что профессиональная федерация со своей стороны окажет необходимую поддержку. Стороны договорились ещё об одной встрече, чтобы более детально проговорить все тонкости строительства теннисных центров и особенности их работы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.